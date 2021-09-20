«Барселона» приняла решение избавиться от Юмтити

Французский защитник Самуэль Юмтити окончательно разочаровал руководство каталонской «Барселоны». Футболист не захотел в летнее трансферное окно уходить из клуба, но оставшись не может играть, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Согласно данным Todofichajes, «сине-гранатовые» приняли решение избавиться от игрока в зимнее трансферное окно. Юмтити предложили подыскивать себе новый клуб. Если же защитника не удастся продать, в таком случае с ним будет расторгнут трудовой договор.

Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2023 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость 27-летнего француза составляет восемь миллионов евро.