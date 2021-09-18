«Атлетико» заинтересовался защитником «Шерифа»

Фланговый защитник тираспольского «Шерифа» Кристиано да Силва попал в сферу интересов одного из испанских топ-клубов. 28-летний бразильский футболист может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом рапортуют испанские СМИ.

В услугах игрока лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

На этой неделе «Шериф» стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов, одержав победу над донецким «Шахтёром» со счетом 2:0. В этом матче да Силва отметился двумя результативными передачами.

В чемпионате Молдовы бразилец выступает с 2018 года. Его контракт с «Шерифом» рассчитан до конца следующего года.