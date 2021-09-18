«Сельта» показала худший старт в Ла Лиге за 39 лет

«Сельта», за которую ранее выступал российский нападающий Фёдор Смолов, провально стартовала в новом сезоне чемпионата Испании.

Как сообщается в твиттер-аккаунте OptaJose, коллектив из Виго выдал худший результат за последние 39 лет. По итогам пяти туров команда набрала всего одно очко и находится в зоне вылета.

Накануне «Сельта» на своем поле принимала «Кадис». Хозяева потерпели поражение со счетом 1:2.

В рамках шестого тура испанской Ла Лиги коллектив из Виго встретится с «Леванте». Матч состоится во вторник, 21 сентября.