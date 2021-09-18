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Ла Лига

Стало известно, когда Фати вернётся на поле после травмы

18 Сентября 2021 • 11:17 Комментировать

18-летний форвард Ансу Фати близок к возвращению на поле. Как информирует Mundo Deportivo, нападающий может принять участие в матче седьмого тура Ла Лиги против «Леванте». Этот поединок состоится в воскресенье, 26 сентября.

Напомним, что талантливый футболист пропустил старт сезона из-за травмы колена.

Таким образом, Ансу пропустит ближайшие матчи «сине-гранатовых» против «Гранады» и «Кадиса».

Фати пропустил порядка десяти месяцев из-за повреждения мениска. В минувшем сезоне игрок принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

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Ансу Фати
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