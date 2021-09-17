Йорди Кройф, работающий в структуре «Барселоны», не согласится возглавить команду, если боссы клуба всё же решат уволить Рональда Кумана. Как сообщает испанский Sport, руководители «сине-гранатовых» говорили с Кройфом на эту тему, но он сказал «нет».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Рональд Куман может быть уволен, если «Барселона» плохо выступит в ближайших четырёх матчах.

Стоит отметить, что действующее трудовое соглашение связывает Рональда Кумана и «Барселону» до конца текущего сезона.

Напомним, что на неделе «Барселона» проиграла «Баварии» на своём поле со счётом 0:3 в Лиге чемпионов.