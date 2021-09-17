​Ла Лига ответила на заявление «Реала», «Барселоны» и «Атлетика»

«Реал», «Барселона» и «Атлетик» решили оспорить сделку между Ла Лигой и инвестиционным фондом CVC. Вскоре после этого Ла Лига опубликовала ответное заявление.

Ла Лига выразила удивление тому, что тройка клубов бросает вызов тому, от чего они только выиграют в будущем.

«Эти клубы дают понять, что они не хотят роста Ла Лиги и роста остальных клубов», - говорится в заявлении.

Ла Лига отмечает, что соглашение с CVC является стратегическим объединением, а не финансовой операцией, как считают «Реал», «Барселона» и «Атлетик». Также лига говорит о том, что «Реал» за последние годы отклонил более 20 проектов Ла Лиги. Позиция мадридского клуба, по мнению Ла Лиги, противоречит интересам остальных клубов и развитию соревнования.

Наконец, Ла Лига отмечает, что остальные 39 клубов, входящие в её состав, поддерживают сделку.