​«Реал», «Барселона» и «Атлетик» оспорили сделку Ла Лиги и CVC

В августе Ла Лига и инвестиционный фонд CVC заключили сделку, в рамках которой, как сообщалось, Ла Лига продаст 10% бизнеса за 2,7 миллиарда евро.

Три клуба Ла Лиги – «Реал», «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао - оспорили это решение. Информация была размещена на официальных сайтах указанных клубов.

«Соглашение нарушает установленные правила, которые были приняты в рамках борьбы с неправильными и неуважительными процедурами с минимальными гарантиями», - говорится в заявлении на сайте «Реала».

Отметим, что действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».