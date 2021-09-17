Педри согласовал новый контракт с «Барселоной»

Восходящая звезда каталонской «Барселоны» Педри близок к пролонгации сотрудничества с клубом.

Как сообщил посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании нового соглашения. Переговоры находятся на финальной стадии. Также стало известно, что в контракте будет прописана сумма отступных в размере 400 или 500 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Педри со стороны «Ливерпуля».

Действующий трудовой договор 18-летнего футболиста с «сине-гранатовыми» истекает летом 2022 года.