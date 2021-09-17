Анчелотти звал Давида Луиса в «Реал»

Бразильский защитник Давид Луис, который недавно перебрался во «Фламенго», мог продолжить карьеру в испанском чемпионате. Заинтересованность в его услугах проявлял мадридский «Реал».

Как сообщает Globo, с футболистом лично связывался главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти, который предлагал бразильцу сотрудничество. Главным препятствием переходу стала нехватка места в команде для игроков не из ЕС.

В Европе 34-летний защитник известен по выступлениям за лондонский «Челси», французский «ПСЖ» и «Арсенал».

Во «Фламенго» Луис перебрался в конце прошлой недели. Стороны подписали трудовое соглашение, рассчитанное до конца следующего года.