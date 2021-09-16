Несколько членов совета директоров «Барселоны» обратились к президенту клуба Жоану Лапорте с просьбой уволить Рональда Кумана прямо сейчас. Впрочем, Лапорта не будет менять тренера в ближайшее время, хотя он тоже не верит в голландца. Об этом на своих страницах сообщает AS.

«Барселона» переживает финансовые трудности, а в случае увольнения Рональда Кумана тренеру придётся выплачивать компенсацию. К тому же у каталонцев в настоящий момент нет кандидата для перестановки на тренерском мостике.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в понедельник, 20 сентября. Соперником команды Рональда Кумана будет «Гранада».