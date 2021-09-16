Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 327 Комментарии
Ла Лига

​Ряд представителей совета директоров «Барселоны» попросили Лапорту уволить Кумана слухи

16 Сентября 2021 • 20:19 Комментировать (2)

Несколько членов совета директоров «Барселоны» обратились к президенту клуба Жоану Лапорте с просьбой уволить Рональда Кумана прямо сейчас. Впрочем, Лапорта не будет менять тренера в ближайшее время, хотя он тоже не верит в голландца. Об этом на своих страницах сообщает AS.

«Барселона» переживает финансовые трудности, а в случае увольнения Рональда Кумана тренеру придётся выплачивать компенсацию. К тому же у каталонцев в настоящий момент нет кандидата для перестановки на тренерском мостике.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в понедельник, 20 сентября. Соперником команды Рональда Кумана будет «Гранада».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
16 Сентября 2021 в 20:32
ай здравствуй бенфа2! дайте куму ышо поработац.. )))
779
16 Сентября 2021 в 20:29
Я скорее поддержал бы это предложение, чем нет.
Ощущение беспросветности в работе Кумана не покидает с самого начала.
Нужен драйвовый, барселоновский тренер.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.09  22:00 Сельта ... Кадис 1.64 3.95 5.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Сентября
20:19 · Испания. Ла Лига
​Ряд представителей совета директоров «Барселоны» попросили Лапорту уволить Кумана 2 слухи
17:47 · Испания. Ла Лига
Брайтвайт пропустит ближайшие три месяца 1
17:26 · Испания. Ла Лига
Конте: «Хакими мечтает играть за «Реал»
16:45 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хотел, чтобы «Реал» включил Винисиуса в сделку по Мбаппе слухи
16:44 · Испания. Ла Лига
Фати намерен остаться в «Барселоне»
16:00 · Германия. Бундеслига
«Реал» поборется с «Барселоной» за Ольмо
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» летом попытается подписать Погба
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать восходящую звезду «Барселоны» 5
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется за защитника сборной Франции
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» попытается приобрести Исака
12:33 · Испания. Ла Лига
Куману пригрозили увольнением с поста главного тренера «Барселоны» 2
10:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» лишилась Педри на неопределённый срок 2
00:22 · Испания. Ла Лига
Гризманн сыграл свой первый матч за «Атлетико» в Лиге чемпионов после возвращения
15 Сентября
23:52 · Испания. Ла Лига
Решение финансовых проблем – приоритетная цель «Барселоны», о спортивной составляющей будут думать позже 2
21:37 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «ПСЖ» жульничает, «Реал» никогда не будет похож на них 2
Все новости
Рекомендуем