Куману пригрозили увольнением с поста главного тренера «Барселоны»

Голландский специалист Рональд Куман может быть отправлен в отставку с поста наставника каталонской «Барселоны». Об этом сообщают журналисты Deportes Cuatro.

Согласно сведениям источника, тренера отправят в отставку, если в четырех ближайших матчах «сине-гранатовые» не добьются положительных результатов. Каталонцам предстоят поединки против «Гранады», «Кадиса» и «Леванте» в Ла Лиге, а также гостевой матч с лиссабонской «Бенфикой» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Руководство поставило ультиматум голландцу после провального старта в Лиге чемпионов. В первом туре «Барселона» на своем поле разгромно уступила «Баварии» со счетом 0:3.

В чемпионате Испании каталонцы занимают седьмое место после трех сыгранных матчей.