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​Новый контракт Педри – приоритет «Барселоны» слухи

15 Сентября 2021 • 10:46 Комментировать

Приоритетом «Барселоны» на текущий момент является подписание нового контракта с полузащитником Педри. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на известного журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Согласно данным портала transfermarkt, действующий контракт Педри рассчитан до конца июня 2022 года, но договор предусматривает опцию продления ещё на два сезона со стороны клуба.

18-летний Педри провёл за первую команду «Барселоны» уже 55 матчей. В них полузащитник отметился 4 голами и 6 результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 20 сентября против «Гранады» в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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