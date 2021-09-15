​Директор «ПСЖ» - о Мбаппе: «Нам не понравилось поведение «Реала»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался по поводу переговоров с «Реалом» о форварде Килиане Мбаппе.

«Нам не понравилось поведение «Реала». Начало переговоров об одном из лучших игроков мира на последней неделе трансферного рынка создало ситуацию, которая нам не понравилось. Мы чётко обозначили нашу позицию. Предложение было на меньшую сумму, чем заплатили за Мбаппе мы, так что оно было недостаточным. Последнее предложение, о котором они говорили, так и не поступило.

Я не думаю, что Мбаппе уйдёт в конце сезона. Мы не думаем о будущем «ПСЖ» без Килиана», - высказался Леонардо в эфире Canal+.