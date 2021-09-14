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Ла Лига

Советник Лапорты - Куману: «У «Барселоны» есть будущее благодаря президенту»

14 Сентября 2021 • 09:46 Комментировать

Энрик Масип, который является советником президента каталонской «Барселоны» Жоана Лапорты, отреагировал на недавние слова наставника команды Рональда Кумана.

«У клуба есть будущее благодаря смене руководства. Президент Лапорта прикладывает все силы, чтобы наладить ситуацию. Клубу мог прийти конец. И это не громкие слова, такое могло произойти. У «Барселоны» не было денег, чтобы платить зарплату. Большая благодарность людям, которые пришли в клуб», - передает слова Масипа Sport.es.

Куман занимает пост главного тренера «сине-гранатовых» с лета прошлого года. Срок действия его контракта рассчитан до окончания сезона-2021/2022. После трех сыгранных матчей в Ла Лиге команда набрала семь баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Энрик Масип
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