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Ла Лига

​Бэйл выбыл надолго

13 Сентября 2021 • 16:19 Комментировать (6)

Форвард «Реала» Гарет Бэйл пропустил воскресный матч команды в чемпионате Испании против «Сельты» (победа 5:2). Журналист Мельчор Руис на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что Бэйл выбыл на долгий срок. При этом даже ориентировочные сроки восстановления валлийского футболиста, получившего травму подколенного сухожилия, не называются.

Гарет Бэйл в этом сезоне успел провести за «Реал» три матча в Ла Лиге. В них валлийский футболист отметился одним забитым голом.

Добавим, что действующий контракт Гарета Бэйла с «Реалом» рассчитан до завершения сезона 2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Сентября 2021 в 18:15
играть не будет , а денюжка кап кап , причем не маленькая и все из за желания агронома из бобов вырастить репку , и не простую а золотую ... теперь его уж не купит ни один клуб , надеюсь что по окончании этого сезона уедет в родные пенаты , а в этом сезоне быстрейшего выздоровления для игры в гольф... Аминь .
Andi
13 Сентября 2021 в 17:51
Дождаться конца контракта и дать коленом под зад гольфисту.
Sergo
13 Сентября 2021 в 16:40
главная, штоба падлактевое сухажилие не пастрадала, иначе, как он будецЪ играцЪ вгольфф?
K.karitch
13 Сентября 2021 в 16:34
Поздравления Артуру.
ARTUR
13 Сентября 2021 в 18:10
спасибо дружище ))) еще бы от агронома избавиться , а там глядишь и хорек загнется )))
ингерман
13 Сентября 2021 в 16:23
ай с окончанием сезона вся сливочная часць мадрида будец плясать-кутить и пускать шутихи на всю гран-виа.. )))
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