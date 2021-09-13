​Бэйл выбыл надолго

Форвард «Реала» Гарет Бэйл пропустил воскресный матч команды в чемпионате Испании против «Сельты» (победа 5:2). Журналист Мельчор Руис на своей страничке в «Твиттере» пишет о том, что Бэйл выбыл на долгий срок. При этом даже ориентировочные сроки восстановления валлийского футболиста, получившего травму подколенного сухожилия, не называются.

Гарет Бэйл в этом сезоне успел провести за «Реал» три матча в Ла Лиге. В них валлийский футболист отметился одним забитым голом.

Добавим, что действующий контракт Гарета Бэйла с «Реалом» рассчитан до завершения сезона 2021/2022.