​Брайтвайт перенесёт операцию

«Барселона» на страницах своего официального сайта опубликовала информацию о состоянии форварда Мартина Брайтвайта. Травма левого надколенника не поддалась консервативному лечению, поэтому в ближайшее время датчанин будет прооперирован. После процедуры каталонский клуб обещает предоставить обновлённую информацию.

В сезоне 2021/2022 Мартин Брайтвайт провёл за «Барселону» три матча. В них нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей на партнёра.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 14 сентября. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Рональда Кумана будет принимать «Баварию».