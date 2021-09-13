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​Брайтвайт перенесёт операцию

13 Сентября 2021 • 15:33 Комментировать (1)

«Барселона» на страницах своего официального сайта опубликовала информацию о состоянии форварда Мартина Брайтвайта. Травма левого надколенника не поддалась консервативному лечению, поэтому в ближайшее время датчанин будет прооперирован. После процедуры каталонский клуб обещает предоставить обновлённую информацию.

В сезоне 2021/2022 Мартин Брайтвайт провёл за «Барселону» три матча. В них нападающий отметился двумя голами и одной результативной передачей на партнёра.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 14 сентября. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда Рональда Кумана будет принимать «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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Комментарии (1)
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Pol-black
13 Сентября 2021 в 16:39
жаль. здоровья парню!
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