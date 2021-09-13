Тренер «Валенсии» высказался о травме Черышева

Наставник «Валенсии» Хосе Бордалас высказался относительно повреждения российского хавбека Дениса Черышева. Полузащитник получил травму во вчерашнем поединке четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны».

«Денис почувствовал боль в колене. Не думаю, что у него серьезная травма, но в тот момент мы решили поберечь его. Поэтому была произведена замена. Спустя некоторое время его состояние улучшилось», - передает слова специалиста AS.

В ближайшее время российский полузащитник должен пройти медобследование.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл четыре поединка и отметился результативной передачей.