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Тренер «Валенсии» высказался о травме Черышева

13 Сентября 2021 • 11:48 Комментировать (1)

Наставник «Валенсии» Хосе Бордалас высказался относительно повреждения российского хавбека Дениса Черышева. Полузащитник получил травму во вчерашнем поединке четвертого тура чемпионата Испании против «Осасуны».

«Денис почувствовал боль в колене. Не думаю, что у него серьезная травма, но в тот момент мы решили поберечь его. Поэтому была произведена замена. Спустя некоторое время его состояние улучшилось», - передает слова специалиста AS.

В ближайшее время российский полузащитник должен пройти медобследование.

В нынешнем сезоне Черышев сыграл четыре поединка и отметился результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Черышев Хосе Бордалас
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ARTUR
13 Сентября 2021 в 11:55
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