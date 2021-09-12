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​Брайтвайт не сыграет до конца года

12 Сентября 2021 • 14:51 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт пропустит ближайшие три-четыре месяца. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро, норвежец имеет проблемы с надколенником.

В лазарете «Барселоны» Брайтвайт присоединился к другому форварду команды в лице Серхио Агуэро. Аргентинец должен вернуться в строй в октябре. Таким образом, в ближайших матчах Рональд Куман может рассчитывать только на одного центрального нападающего. Речь о Люке де Йонге, перебравшемся в «Барселону» из «Севильи» перед самым закрытием летнего трансферного окна в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мартин Брайтвайт
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Комментарии (1)
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ARTUR
12 Сентября 2021 в 15:28
мда... то густо , то пусто , ну зато Люку дорога открыта .
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