​Брайтвайт не сыграет до конца года

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт пропустит ближайшие три-четыре месяца. Как сообщает на своих страницах испанский Sport, ссылаясь на журналиста Херарда Ромеро, норвежец имеет проблемы с надколенником.

В лазарете «Барселоны» Брайтвайт присоединился к другому форварду команды в лице Серхио Агуэро. Аргентинец должен вернуться в строй в октябре. Таким образом, в ближайших матчах Рональд Куман может рассчитывать только на одного центрального нападающего. Речь о Люке де Йонге, перебравшемся в «Барселону» из «Севильи» перед самым закрытием летнего трансферного окна в Испании.