​Президент Ла Лиги: «Реал» будто совершил психологическое похищение в «Барселоне»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу «Реала» и «Барселоны», а также по поводу руководителей этих клубов.

«В последние годы «Барселона» часто голосовала «против» вместе с «Реалом». Я чувствую, что Флорентино Перес и «Реал» совершили психологическое похищение. У «Барселоны» будто выработался комплекс неполноценности по отношению к «Реалу». Я видел это с Бартомеу, а теперь вижу это с Лапортой.

Дошло до того, что на ужине, посвящённом Кубку Жоана Гампера, присутствовал Флорентино Перес! Кто мог такое представить? Я не говорю, что Лапорта и Перес не могут общаться. Но «Барселона» поддерживала сделку с CVC, пока «Реал» не сказал «нет», - высказался Тебас в интервью испанскому Sport.