​Глава Ла Лиги: «Уход Месси не связан с финансами – я точно знаю»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас дал широкое интервью, в котором затронул многие темы. Одна из них – уход Лионеля Месси из «Барселоны».

«Нам посчастливилось иметь двух лучших футболистов в мире в двух лучших командах в мире. Ла Лига воспользовалась этим, чтобы выйти на передовые позиции. Уход Криштиану Роналду навредил Ла Лиге так же, как навредил уход Хосепа Гвардиолы или Жозе Моуринью. Возможно, уход Лионеля Месси был немного более болезненным, потому что лично я считаю его лучшим в истории. Он не заслужил такого ухода не только из «Барселоны», но и из Ла Лиги», - рассказал Тебас изданию Sport.

«Можно ли было избежать ухода Месси? Да», - считает глава Ла Лиги.

«Как можно было сохранить Месси? Я обсуждал это лично с Жоаном Лапортой и с его советом директором. Решение искали, если речь идёт о финансах. О других причинах я не могу судить. Думаю, что когда «Барселона» через год откроет цифры, мы точно узнаем, мог ли Месси остаться. Я точно знаю, что это решение не было экономическим», - добавил Тебас.