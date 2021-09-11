​Пьянич: «Даже Месси не понимал, почему Куман так ко мне относится»

Миралем Пьянич снова раскритиковал главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

Напомним, что в начале сентября Пьянич ушёл из «Барселоны» в «Бешикташ» на правах аренды до конца сезона 2021/2022.

«Никто не понимал, почему Куман так ко мне относится. Даже Месси, который часто спрашивал меня, не случилось ли между мной и тренером чего-нибудь.

Я не мог остаться в «Барселоне» при Кумане. Я бы просто потерял один год, а я хотел играть в футбол», - высказался Пьянич в интервью для Tuttosport.

Ранее Рональд Куман в ответ на критику со стороны Пьянича говорил, что босниец просто проигрывал конкуренцию.