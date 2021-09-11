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Ла Лига

​Анчелотти высказался о критике Чеферина в адрес Переса из-за Суперлиги

11 Сентября 2021 • 20:35 Комментировать

«Реал» входит в тройку клубов, которые до сих пор поддерживают проект Суперлиги. Александер Чеферин, президент УЕФА, в очередной раз раскритиковал президента мадридского клуба Флорентино Переса. Наставник «сливочных» Карло Анчелотти дал комментарий на этот счёт.

«Думаю, со стороны главы УЕФА достаточно странно обвинять в некомпетентности президента клуба, который выиграл 13 трофеев Лиги чемпионов. Что же тогда он может сказать об остальных?» - слова Анчелотти приводятся на страницах официального сайта УЕФА.

Добавим, что проект Суперлиги также поддерживают «Барселона» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Александер Чеферин
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