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Экс-защитник «Барселоны» стал игроком «Ионикоса» официально

10 Сентября 2021 • 12:52 Комментировать

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский трудоустроился в чемпионате Греции. 34-летний игрок в статусе свободного агента присоединился к «Ионикосу», рапортует пресс-служба клуба. Трудовой договор между сторонами рассчитан на один сезон.

Последние пять лет «Чигро» защищал цвета афинского АЕКа. По окончании сезона-2020/2021 у футболиста истек срок действия контракта. Украинец провел за команду 126 поединков, записав себе в актив пять голов и два ассиста.

Ранее Дмитрий выступал за донецкий «Шахтёр» и каталонскую «Барселону». В футболке сборной Украины защитник провел 29 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
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