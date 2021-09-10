Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский трудоустроился в чемпионате Греции. 34-летний игрок в статусе свободного агента присоединился к «Ионикосу», рапортует пресс-служба клуба. Трудовой договор между сторонами рассчитан на один сезон.

Последние пять лет «Чигро» защищал цвета афинского АЕКа. По окончании сезона-2020/2021 у футболиста истек срок действия контракта. Украинец провел за команду 126 поединков, записав себе в актив пять голов и два ассиста.

Ранее Дмитрий выступал за донецкий «Шахтёр» и каталонскую «Барселону». В футболке сборной Украины защитник провел 29 поединков.