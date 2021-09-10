Назван игрок, занявший шкафчик Месси в раздевалке «Барселоны»

Голландский форвард Люк де Йонг, перешедший в каталонскую «Барселону» на правах аренды из «Севильи», выбрал себе шкафчик в клубной раздевалке. Как стало известно испанским СМИ, нападающий будет хранить свои вещи в шкафчике, которым пользовался аргентинец Лионель Месси. Соседями голландца станут Марк-Андре тер Штеген и Серхио Агуэро.

Напомним, что Месси покинул каталонский гранд в летнее трансферное окно. Контракт между сторонами истек, а подписать новый договор не получилось из-за ограничений в регламенте Ла Лиги.

Де Йонг будет играть за «Барселону» до завершения нынешнего сезона. По истечении срока аренды каталонцы могут выкупить нападающего.