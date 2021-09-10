Агуэро: «Уход Месси не повлиял на моё желание играть за «Барселону»

Центрфорвард Серхио Агуэро заявил о желании выступать за каталонскую «Барселону», несмотря на уход из клуба своего друга Лионеля Месси.

«Не могу понять, почему все говорят, что я хочу уйти после трансфера Лионеля. Расставание с Месси никак не отразится на моем будущем в «Барселоне». Я давно хотел играть за эту команду, готов был перейти даже со снижением оклада», - передает слова опытного бомбардира Sport.es.

33-летний нападающий перебрался в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

В настоящий момент Серхио находится в лазарете из-за травмы голени. Его дебют за «Барселону» ожидается в конце октября.