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Агуэро: «Уход Месси не повлиял на моё желание играть за «Барселону»

10 Сентября 2021 • 09:28 Комментировать (1)

Центрфорвард Серхио Агуэро заявил о желании выступать за каталонскую «Барселону», несмотря на уход из клуба своего друга Лионеля Месси.

«Не могу понять, почему все говорят, что я хочу уйти после трансфера Лионеля. Расставание с Месси никак не отразится на моем будущем в «Барселоне». Я давно хотел играть за эту команду, готов был перейти даже со снижением оклада», - передает слова опытного бомбардира Sport.es.

33-летний нападающий перебрался в стан «сине-гранатовых» на правах свободного агента. Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

В настоящий момент Серхио находится в лазарете из-за травмы голени. Его дебют за «Барселону» ожидается в конце октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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Sergo
10 Сентября 2021 в 10:52
Барса куника долбит
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