​Лапорта: «Куман имеет полноту власти в спортивной сфере»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично поддержал главного тренера команды Рональда Кумана.

«Я по-прежнему доверяю тренеру. Он имеет полноту власти в спортивной сфере. Куман пользуется нашей поддержкой, уважением и доверием. Конечно, в трудные моменты он может рассчитывать на поддержку», - слова Лапорты на своих страницах приводит испанский Sport.

Напомним, что Рональд Куман возглавил «Барселону» в прошлом году. В сезоне 2020/2021 под руководством голландца «сине-гранатовые» завоевали Кубок Испании.

Действующий контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2021/2022.