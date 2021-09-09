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​Лапорта: «Куман имеет полноту власти в спортивной сфере»

09 Сентября 2021 • 17:42 Комментировать (1)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта публично поддержал главного тренера команды Рональда Кумана.

«Я по-прежнему доверяю тренеру. Он имеет полноту власти в спортивной сфере. Куман пользуется нашей поддержкой, уважением и доверием. Конечно, в трудные моменты он может рассчитывать на поддержку», - слова Лапорты на своих страницах приводит испанский Sport.

Напомним, что Рональд Куман возглавил «Барселону» в прошлом году. В сезоне 2020/2021 под руководством голландца «сине-гранатовые» завоевали Кубок Испании.

Действующий контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
09 Сентября 2021 в 18:17
Они такие лживые , ну какая у него свобода ??? будь у него свобода Гризи бы еще играл в Барсе .
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