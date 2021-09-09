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​Лапорта высказался о будущем Дембеле

09 Сентября 2021 • 16:49 Комментировать (1)

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до завершения текущего сезона. О будущем французского форварда высказался президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«У нас запланировала встреча с агентами Дембеле. Отношения с футболистом очень хорошие. Он знает, что мы хотим, чтобы он остался в клубе. Ему нравится номер 7, и он говорил мне, что хочет снова защищать цвета «Барселоны», - слова Лапорты приводит журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что Усман Дембеле взял себе номер 7 после ухода в «Атлетико» Антуана Гризманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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Crocodile
09 Сентября 2021 в 16:55
цалдатик1 высказался о будущем дембеле цалдатику2
в фонтане, не снимая берЕток.
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