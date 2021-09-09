Каталонская «Барселона» провела презентацию третьего комплекта игровой экипировки, в которой команда будет выступать в нынешнем сезоне. Фотографии формы опубликованы в инстаграм-аккаунте «сине-гранатовых».

Экипировка изготовлена в традиционной для каталонского клуба расцветке. Отмечается, что в этой форме «Барселона» планирует выступать в Лиге чемпионов. Техническим партнером клуба является американская компания Nike.

В новом сезоне чемпионата Испании подопечные Рональда Кумана стартовали с двух побед и ничьей. С семью набранными баллами каталонцы занимают четвертое место в таблице Ла Лиги.