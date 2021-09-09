Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 167 Комментарии
Ла Лига

«Барселона» предлагала за Неймара 80 млн евро

09 Сентября 2021 • 08:10 Комментировать

Прошедшим летом каталонская «Барселона» предпринимала попытку вернуть в свои ряды бразильского форварда Неймара, утверждают журналисты Le10sport.

Согласно данным источника, «сине-гранатовые» сделали «ПСЖ» предложение в размере 80 миллионов евро, однако получили отказ от французской стороны.

Бразильский футболист играет за парижан с 2017 года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года. В сезоне-2020/2022 Неймар забил девять голов и отдал пять ассистов в Лиге 1.

Напомним, что минувшим летом аргентинец Лионель Месси покинул «Барселону» и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

«ПСЖ» платит Неймару бонусные 6,5 миллиона евро за вежливость

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
08:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» сохранил интерес к Дембеле
08:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предлагала за Неймара 80 млн евро
08 Сентября
23:23 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Сейчас я очень счастлив, моя улыбка до ушей»
23:08 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Не спал 10 ночей в ожидании этого момента»
19:44 · Испания. Ла Лига
​Куман рассказал, в чём «Барселона» стала лучше без Месси
18:51 · Испания. Ла Лига
​Французская лига попросила главу Ла Лиги следить за языком – заявление
18:43 · Испания. Ла Лига
​Куман – об уходе Пьянича: «У нас есть футболисты лучше»
17:58 · Испания. Ла Лига
​Куман вспомнил лучший и худший матчи «Барселоны» под своим руководством
17:34 · Испания. Ла Лига
Куман: «Бывало, что думал: «Чёрт, во что я вляпался?» 3
15:57 · Испания. Ла Лига
​Камавинга: «Я перешёл в «Реал» не ради денег»
14:20 · Испания. Ла Лига
​«Это отстой»: Куман объяснил, почему Гризманн ушёл из «Барселоны» 3
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Барселона» навяжут борьбу «МЮ» за лидера «Лестера» слухи
13:10 · Испания. Ла Лига
Камавинга прошёл медобследование в «Реале»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» пытался перехватить Матеуса Кунью у «Атлетико» слухи
12:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» даст последний шанс Коутиньо 2
Все новости
Рекомендуем