«Барселона» предлагала за Неймара 80 млн евро

Прошедшим летом каталонская «Барселона» предпринимала попытку вернуть в свои ряды бразильского форварда Неймара, утверждают журналисты Le10sport.

Согласно данным источника, «сине-гранатовые» сделали «ПСЖ» предложение в размере 80 миллионов евро, однако получили отказ от французской стороны.

Бразильский футболист играет за парижан с 2017 года. Его контракт рассчитан до середины 2025 года. В сезоне-2020/2022 Неймар забил девять голов и отдал пять ассистов в Лиге 1.

Напомним, что минувшим летом аргентинец Лионель Месси покинул «Барселону» и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

«ПСЖ» платит Неймару бонусные 6,5 миллиона евро за вежливость