​Куман рассказал, в чём «Барселона» стала лучше без Месси

«Барселона» не смогла удержать Лионеля Месси в своих рядах из-за финансовых трудностей, испанских законов и правил Ла Лиги одновременно. Наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман дал очередной комментарий на этот счёт.

«Потерять Месси было огромным ударом. Мы строили планы на сезон с расчётом на то, что Лео будет с нами. Потребовалось несколько дней, чтобы перевернуть страницу и начать строительство команды заново.

Потеря Месси не обязывает нас иначе действовать тактически. У нас больше нет индивидуальных качеств Лео, но в прессинге и в плане структуры «Барселона» стала лучше», - передаёт слова Кумана AS.