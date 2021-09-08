​Французская лига попросила главу Ла Лиги следить за языком – заявление

На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) было опубликовано заявление по поводу слов главы Ла Лиги Хавьера Тебаса. Последний, как известно, раскритиковал «ПСЖ» за трансферную политику клуба.

В своём заявлении LFP говорит о том, что слова Хавьера Тебаса не достойны организации, которую он возглавляет. LFP призвала главу Ла Лиги следить за своим языком и быть более сдержанным в высказываниях. Что касается затрат «ПСЖ», то во Франции обратили внимание на то, сколько в предыдущие годы тратили испанцы.

«Хотели бы отметить, что финансовая щедрость, за счёт которой испанские клубы извлекали выгоду в течение многих сезонов, и которые лежат в основе текущих их проблем, не является ответственностью «ПСЖ», - говорится в заявлении.