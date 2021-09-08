​Куман – об уходе Пьянича: «У нас есть футболисты лучше»

Миралем Пьянич после сезона в «Барселоне» отправился в аренду в турецкий «Бешикташ». После своего переезда в начале сентября босниец раскритиковал тренера каталонцев Рональда Кумана, обвинив того в недостатке уважения. Голландский специалист теперь отреагировал.

«Я понимаю, что футболист немного разочарован. Но в нашем стиле игры, в наших идеях с мячом и без мяча Пьянич проиграл конкуренцию другим полузащитникам команды. Ничего больше. Я желаю Миралему всего наилучшего. Мы пытались его интегрировать, но мы видели, что другие футболисты лучше», - сказал Куман Mundo Deportivo.