​Куман вспомнил лучший и худший матчи «Барселоны» под своим руководством

В ходе интервью для испанской газеты Sport Рональд Куман выбрал лучший и худший матчи «Барселоны» под своим руководством.

Лучшим Рональд Куман назвал финал Кубка Испании против «Атлетика», когда каталонцы победили со счётом 4:0.

«Это было идеальное выступление от начала до конца. Месси был выдающимся. Мы все были великолепны», - сказал Куман.

Что касается худшей игры, то Рональд Куман выбрал домашний матч Ла Лиги против «Гранады», когда «Барселона» проиграла и упустила шанс выйти на первое место ближе к завершению сезона.

«Это был худший матч, потому что ещё на 70-й минуте мы вели в счёте 1:0 и выходили на первое место…» - вспомнил Куман.