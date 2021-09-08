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Куман: «Бывало, что думал: «Чёрт, во что я вляпался?»

08 Сентября 2021 • 17:34 Комментировать (3)

В среду вышла полная версия интервью главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Среди прочего, голландец рассказал о тяжёлых моментах в клубе.

- Будучи тренером «Барселоны», вы когда-нибудь думали: «Чёрт, во что я вляпался»?

- Конечно! (смеётся). Бывают трудные моменты, когда ты на какое-то мгновение задаёшь себе этот вопрос. Но затем ты стараешься искать позитив. Тогда я говорю себе: «Рональд, это плохо, но мы должны всё исправить и всё преодолеть». Мы должны преодолеть потерю лучшего игрока в мире, преодолеть травмы, преодолеть финансовые трудности. Я бросаю вызов, и это мотивация. В конце концов, для меня важны любовь и страсть, которые я испытываю к «Барселоне» и к своей работе, - сказал Куман Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
08 Сентября 2021 в 19:01
Вляпался в кулес. Перевод все знают?
Misha_diablo_football
08 Сентября 2021 в 18:36
"преодолевать" главная тезис Кумана и нынешней Барсы...
Crocodile
08 Сентября 2021 в 17:45
- чхорт, во что я уляпался?! - подумал Куман, оказавшись в Барселоне.
но потом вспомнил, шо он не Куман, а цалдатик1 и шо енто не Барселона, а фонтан.
- главное, што берЕтик не отломился от головы - радостно подытожил Джинн, садясь на бутылку.
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