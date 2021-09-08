Куман: «Бывало, что думал: «Чёрт, во что я вляпался?»

В среду вышла полная версия интервью главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана. Среди прочего, голландец рассказал о тяжёлых моментах в клубе.

- Будучи тренером «Барселоны», вы когда-нибудь думали: «Чёрт, во что я вляпался»?

- Конечно! (смеётся). Бывают трудные моменты, когда ты на какое-то мгновение задаёшь себе этот вопрос. Но затем ты стараешься искать позитив. Тогда я говорю себе: «Рональд, это плохо, но мы должны всё исправить и всё преодолеть». Мы должны преодолеть потерю лучшего игрока в мире, преодолеть травмы, преодолеть финансовые трудности. Я бросаю вызов, и это мотивация. В конце концов, для меня важны любовь и страсть, которые я испытываю к «Барселоне» и к своей работе, - сказал Куман Sport.