​«Это отстой»: Куман объяснил, почему Гризманн ушёл из «Барселоны»

В последние минуты лета Антуан Гризманн ушёл из «Барселоны» и вернулся в «Атлетико». Рулевой каталонской команды Рональд Куман пролил свет на причины ухода французского форварда.

«Уход Гризманна – это отстой, но мы должны прислушиваться к мнению клуба и поддерживать его в самые деликатные моменты, когда речь идёт о финансах. Гризманн был футболистом с очень дорогим контрактом, и для клуба было очень-очень-очень важно позволить ему вернуться в «Атлетико». Гризманна сложно заменить, но помочь клубу было очень важно», - слова Кумана на своих страницах приводит португальский Record.