Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 179 Комментарии
Ла Лига

​«Это отстой»: Куман объяснил, почему Гризманн ушёл из «Барселоны»

08 Сентября 2021 • 14:20 Комментировать

В последние минуты лета Антуан Гризманн ушёл из «Барселоны» и вернулся в «Атлетико». Рулевой каталонской команды Рональд Куман пролил свет на причины ухода французского форварда.

«Уход Гризманна – это отстой, но мы должны прислушиваться к мнению клуба и поддерживать его в самые деликатные моменты, когда речь идёт о финансах. Гризманн был футболистом с очень дорогим контрактом, и для клуба было очень-очень-очень важно позволить ему вернуться в «Атлетико». Гризманна сложно заменить, но помочь клубу было очень важно», - слова Кумана на своих страницах приводит португальский Record.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Рональд Куман Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
14:20 · Испания. Ла Лига
​«Это отстой»: Куман объяснил, почему Гризманн ушёл из «Барселоны»
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Барселона» навяжут борьбу «МЮ» за лидера «Лестера» слухи
13:10 · Испания. Ла Лига
Камавинга прошёл медобследование в «Реале»
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» пытался перехватить Матеуса Кунью у «Атлетико» слухи
12:19 · Испания. Ла Лига
«Барселона» даст последний шанс Коутиньо 2
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль» проявляют интерес к новой звезде сборной Германии 6 слухи
11:08 · Англия. Премьер-лига
Бэйл: «Роналду принесёт пользу «МЮ», он будет на ведущих ролях в АПЛ» 2
10:59 · Испания. Ла Лига
Камавинга сегодня будет представлен в качестве игрока «Реала»
09:49 · Испания. Ла Лига
Пике может завершить карьеру по окончании сезона
08:42 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» потратил почти миллиард евро на трансферы за 10 лет
08:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла замену Альбе
07 Сентября
22:26 · Испания. Ла Лига
​Куман заявил о желании продлить контракт с «Барселоной»
21:40 · Испания. Ла Лига
​Испанская федерация против переноса матча «Барселоны», УЕФА и ФИФА – тоже
21:21 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Бавария» будут бороться за Рюдигера
19:08 · Испания. Ла Лига
Юмтити согласился пойти на снижение зарплаты
Все новости
Рекомендуем