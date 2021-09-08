Камавинга прошёл медобследование в «Реале»

Опорный полузащитник Эдуардо Камавинга прибыл в Мадрид для завершения перехода в «Реал». 18-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и вскоре поставит подпись под контрактом. Об этом рапортует пресс-служба «королевского» клуба.

В конце прошлого месяца был анонсирован переход Камавинга в стан «сливочных». За трансфер игрока мадридский гранд выплатил французскому «Ренну» 30 миллионов евро. За «Реал» хавбек будет выступать под номером 25.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в четырех матчах Лиги 1, в которых не отметился результативными действиями.