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Ла Лига

«Барселона» даст последний шанс Коутиньо

08 Сентября 2021 • 12:19 Комментировать (2)

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо получит шанс проявить себя в составе каталонской «Барселоны». Как сообщает Football-Espana, тренерский штаб команды выпустит футболиста на поле в ближайших играх.

Если у Коутиньо получится зарекомендовать себя с лучшей стороны, он, скорее всего, останется в клубе. Если же бразилец в очередной раз не оправдает надежд, то клуб может выставить его на продажу зимой.

Филиппе пополнил ряды «Барселоны» в январе 2018 года, перебравшись из «Ливерпуля». Контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Коутиньо не сыграл ни одного матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
08 Сентября 2021 в 12:55
Коут был весьма успешен в Ливере. Посодействовал феерическому разгрому 8:2 "инопланетной" Барсы с супер-Баварией, играя важную роль в команде, был успешен в Интере и только барсюкам не подходит. Интересно получается. Может дело не в Коуте?
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