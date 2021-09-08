«Барселона» даст последний шанс Коутиньо

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо получит шанс проявить себя в составе каталонской «Барселоны». Как сообщает Football-Espana, тренерский штаб команды выпустит футболиста на поле в ближайших играх.

Если у Коутиньо получится зарекомендовать себя с лучшей стороны, он, скорее всего, останется в клубе. Если же бразилец в очередной раз не оправдает надежд, то клуб может выставить его на продажу зимой.

Филиппе пополнил ряды «Барселоны» в январе 2018 года, перебравшись из «Ливерпуля». Контракт полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Коутиньо не сыграл ни одного матча.