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Ла Лига

Пике может завершить карьеру по окончании сезона

08 Сентября 2021 • 09:49 Комментировать

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался о возможном завершении игровой карьеры.

«Я завершу карьеру в статусе футболиста «Барселоны». Не исключаю, что нынешний сезон может стать для меня последним. Пока нет гарантии моего участия в следующем сезоне. Когда я почувствую, что больше не могу приносить пользу каталонцам, тогда уйду», - передает слова 34-летнего футболиста портал Goal.

Херард защищает цвета каталонского коллектива с 2008 года. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Пике сыграл два матча и забил один мяч.

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Херард Пике
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