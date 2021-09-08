«Атлетико» потратил почти миллиард евро на трансферы за 10 лет

Испанские журналисты подсчитали, сколько руководство мадридского «Атлетико» потратило на приобретение новых футболистов в течение последних десяти лет.

Как информирует Get Spanish Football News, траты «матрасников» на трансферы составили 996 миллионов евро. Стоит отметить, что за этот же временной отрезок мадридский клуб выручил с продажи своих игроков 932 миллиона.

«Атлетико» в прошлом сезоне завоевал золотые медали в чемпионате Испании. В новом розыгрыше Ла Лиги подопечные Диего Симеоне набрали семь баллов в трех турах и занимают пятую строчку в турнирной таблице.