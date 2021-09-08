«Барселона» нашла замену Альбе

Каталонская «Барселона» начала подыскивать альтернативу фланговому защитнику команды Хорди Альбе. По сообщениям Mundo Deportivo, в поле зрения «сине-гранатовых» попал Хосе Гайя, выступающий за другой испанский клуб – «Валенсию».

Гайя связан трудовыми обязательствами с «летучими мышами» до лета 2023 года. Если стороны не договорятся о пролонгации сотрудничества, то игрок, скорее всего, будет продан по окончании сезона. Этим намерена воспользоваться «Барселона».

Хосе является воспитанником академии клуба из Валенсии. За первую команду он играет с 2014 года.

В текущем сезоне Ла Лиги 26-летний защитник провел три матча и получил желтую карточку.