​Куман заявил о желании продлить контракт с «Барселоной»

Действующий контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до завершения сезона 2021/2022. Голландский специалист заявил о желании продлить трудовое соглашение с каталонским клубом.

«Да, конечно, я открыт к продлению контракта. Я был бы очень рад работать тренером «Барселоны» на протяжении многих лет, несмотря на тяжёлые моменты, которые переживает клуб сегодня.

Думаю, благодаря нашим решениям у «Барселоны» есть молодые игроки с большим будущим. Надеюсь, что через три, четыре или пять лет я по-прежнему буду их тренером», - высказался Куман в интервью для испанского Sport.