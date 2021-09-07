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Пасторе – о своём переходе в «Эльче»: «Благодарен за эту возможность»

07 Сентября 2021 • 17:56 Комментировать
Хетафе
...
Эльче
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13.09 21:00

Хавьер Пасторе прокомментировал подписание контракта с клубом испанского чемпионата «Эльче».

«В течение последних трёх лет мне сильно не хватало стабильности, которой я ожидал. Мне было очень непросто вернуться и проявить сполна себя в «Роме». Я благодарен своему новому клубу за эту возможность. Теперь дело за малым – нужно всё доказывать на поле. Думаю, мне потребуется около недели, чтобы адаптироваться сполна в коллективе», - приводит слова Пасторе Tuttomercatoweb.

Напоследок 32-летний хавбек «Эльче» добавил, что он рассчитывает выступать на высоком уровне ещё два-три сезона.

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Хавьер Пасторе Эльче
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