Пасторе – о своём переходе в «Эльче»: «Благодарен за эту возможность»

Хавьер Пасторе прокомментировал подписание контракта с клубом испанского чемпионата «Эльче».

«В течение последних трёх лет мне сильно не хватало стабильности, которой я ожидал. Мне было очень непросто вернуться и проявить сполна себя в «Роме». Я благодарен своему новому клубу за эту возможность. Теперь дело за малым – нужно всё доказывать на поле. Думаю, мне потребуется около недели, чтобы адаптироваться сполна в коллективе», - приводит слова Пасторе Tuttomercatoweb.

Напоследок 32-летний хавбек «Эльче» добавил, что он рассчитывает выступать на высоком уровне ещё два-три сезона.