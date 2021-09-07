Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Ла Лига

Асенсио отказал «Тоттенхэму» и «Милану»

07 Сентября 2021 • 13:26 Комментировать

Испанский полузащитник Марко Асенсио отказался от ухода из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно, несмотря на предложения от других клубов. Об этом сообщает Marca.

Согласно данным источника, летом «королевский» клуб получил предложения от лондонского «Тоттенхэма» и «Милана». Асенсио не устроили такие варианты продолжения карьеры, и он решил остаться на «Сантьяго Бернабеу».

Срок действия контракта 25-летнего хавбека со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Асенсио провел три поединка, не отметившись голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
13:26 · Испания. Ла Лига
Асенсио отказал «Тоттенхэму» и «Милану»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о трансфере игрока «Барселоны» в ЦСКА эксклюзив
12:41 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Клуб полностью поддерживает Кумана»
09:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта намекнул на возможный трансфер игрока «Барселоны» в РПЛ 1
09:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Гризманн не вписался в систему «Барселоны» 2
00:49 · Испания. Ла Лига
Пике: «Мои отношения с Гвардиолой изменились после того, как я начал встречаться с Шакирой» 1
00:08 · Англия. Премьер-лига
Солер угодил в сферу интересов «Ливерпуля»
06 Сентября
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл возможную замену Облаку в АПЛ слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Асенсио
21:17 · Испания. Ла Лига
Три игрока покинут «Реал» бесплатно по итогам сезона 1
20:48 · Испания. Ла Лига
Агуэро – о первом матче Месси в «ПСЖ»: «Он казался немного потерянным» 3
16:55 · Испания. Ла Лига
​«Реал» похвастался самым посещаемым клубным сайтом
15:57 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» может подписать Гризманна бесплатно при одном условии 1 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро рассказал о разном подходе к тренировкам в «Манчестер Сити» и «Барселоне»
14:49 · Испания. Ла Лига
​Босс «ПСЖ» перевёл отцу Неймара 20 млн евро, чтобы игрок не вернулся в «Барселону» 1 слухи
Все новости
Рекомендуем