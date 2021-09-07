Асенсио отказал «Тоттенхэму» и «Милану»

Испанский полузащитник Марко Асенсио отказался от ухода из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно, несмотря на предложения от других клубов. Об этом сообщает Marca.

Согласно данным источника, летом «королевский» клуб получил предложения от лондонского «Тоттенхэма» и «Милана». Асенсио не устроили такие варианты продолжения карьеры, и он решил остаться на «Сантьяго Бернабеу».

Срок действия контракта 25-летнего хавбека со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Асенсио провел три поединка, не отметившись голевыми действиями.