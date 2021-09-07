Президент «Барселоны»: «Клуб полностью поддерживает Кумана»

Каталонская «Барселона» рассчитывает на голландского специалиста Рональда Кумана. Об этом рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Клуб полностью поддерживает главного тренера. Я доверяю Куману. Приложим все усилия, чтобы Рональду было комфортно находиться в клубе», - цитирует руководителя таблоид Mirror.

Куман занял пост рулевого «сине-гранатовых» в августе прошлого года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2022 года.

По итогам трех туров Ла Лиги «Барселона» набрала семь очков и занимает четвертое место в таблице. Следующий поединок каталонцы проведут на выезде против «Севильи».