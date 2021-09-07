Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 166 Комментарии
Ла Лига

Лапорта намекнул на возможный трансфер игрока «Барселоны» в РПЛ

07 Сентября 2021 • 09:40 Комментировать (1)

Хавбек Алекс Кольядо, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может перебраться в российскую Премьер-лигу. Об этом в беседе с журналистами поведал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Алекс имеет большой талант. Он напоминает мне Пуча. Мы думали над его арендой в «Брюгге», но бельгийцы захотели включить в соглашение право обязательного выкупа. Это не устроило игрока. Кальядо намерен в будущем играть за «Барселону». Однако мы понимаем, что ему нужна игровая практика. В России и Турции пока открыты трансферы», - передает слова руководителя газета Marca.

В прошлом сезоне Алекс сыграл 22 матча за дублирующий состав «Барселоны» и отметился восемью голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Трансферы футбола - лето 2021 Алекс Кольядо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Сентября 2021 в 10:30
,,источники ,, прибухнув позвонили Лапорте и открыли ему кузницу талантов как среди футболистов , так и среди ,,журналистов ,,))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
09:40 · Испания. Ла Лига
Лапорта намекнул на возможный трансфер игрока «Барселоны» в РПЛ 1
09:25 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Гризманн не вписался в систему «Барселоны» 1
00:49 · Испания. Ла Лига
Пике: «Мои отношения с Гвардиолой изменились после того, как я начал встречаться с Шакирой»
00:08 · Англия. Премьер-лига
Солер угодил в сферу интересов «Ливерпуля»
06 Сентября
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл возможную замену Облаку в АПЛ слухи
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Асенсио
21:17 · Испания. Ла Лига
Три игрока покинут «Реал» бесплатно по итогам сезона 1
20:48 · Испания. Ла Лига
Агуэро – о первом матче Месси в «ПСЖ»: «Он казался немного потерянным» 1
16:55 · Испания. Ла Лига
​«Реал» похвастался самым посещаемым клубным сайтом
15:57 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» может подписать Гризманна бесплатно при одном условии 1 слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро рассказал о разном подходе к тренировкам в «Манчестер Сити» и «Барселоне»
14:49 · Испания. Ла Лига
​Босс «ПСЖ» перевёл отцу Неймара 20 млн евро, чтобы игрок не вернулся в «Барселону» 1 слухи
13:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» представил третий комплект формы фото
12:59 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг: «В «Барселоне» много нападающих, но я высокий и хорошо играю головой»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Погба хочет перейти в «Реал» 2 слухи
Все новости
Рекомендуем
 