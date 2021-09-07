Лапорта намекнул на возможный трансфер игрока «Барселоны» в РПЛ

Хавбек Алекс Кольядо, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может перебраться в российскую Премьер-лигу. Об этом в беседе с журналистами поведал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Алекс имеет большой талант. Он напоминает мне Пуча. Мы думали над его арендой в «Брюгге», но бельгийцы захотели включить в соглашение право обязательного выкупа. Это не устроило игрока. Кальядо намерен в будущем играть за «Барселону». Однако мы понимаем, что ему нужна игровая практика. В России и Турции пока открыты трансферы», - передает слова руководителя газета Marca.

В прошлом сезоне Алекс сыграл 22 матча за дублирующий состав «Барселоны» и отметился восемью голами.