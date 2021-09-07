Лапорта: «Гризманн не вписался в систему «Барселоны»

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно ухода из клуба французского форварда Антуана Гризманна. Сезон-2021/2022 нападающий проведет на правах аренды за столичный «Атлетико».

«Так получилось, что Гризманн не вписался в нашу систему. Это не тот футболист, который нужен «Барселоне». Но при этом стоит признать, что Антуан – настоящий профи. Я пожелал ему удачи в «Атлетико», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 30-летний форвард провел три поединка, не отметившись результативными действиями.