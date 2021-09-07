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Лапорта: «Гризманн не вписался в систему «Барселоны»

07 Сентября 2021 • 09:25 Комментировать (1)

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался относительно ухода из клуба французского форварда Антуана Гризманна. Сезон-2021/2022 нападающий проведет на правах аренды за столичный «Атлетико».

«Так получилось, что Гризманн не вписался в нашу систему. Это не тот футболист, который нужен «Барселоне». Но при этом стоит признать, что Антуан – настоящий профи. Я пожелал ему удачи в «Атлетико», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 30-летний форвард провел три поединка, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Жоан Лапорта Антуан Гризманн
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
07 Сентября 2021 в 10:36
Попав в Барсу его просто затыркали , Месси и Суарес , не поддержали его , и он уж очень женственный , эти свои хвостики все поправляет когда дает коментарий , а там нужны яйца .. в Атлетико ему давал поддержку Чолло , может еще сможет вернуть те кондиции что имел у матрасников . Хотя этот переход для меня был неожиданным , не думал что Гризи решится на такое , а у Барсы есть более деревянные игроки которые остались , этот старался ...но..
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