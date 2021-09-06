​«Реал» похвастался самым посещаемым клубным сайтом

«Реал» на страницах своего официального сайта с гордостью рассказал о рейтинге, составленном Comscore. Речь идёт о рейтинге посещаемости сайтов европейских футбольных клубов. Сайт «Реала» находится на первом месте со средним показателем в 1,516 миллиона уникальных пользователей в месяц.

На втором месте идёт сайт «Манчестер Юнайтед» (в среднем 843 тысячи уникальных пользователей в месяц», а тройку замыкает сайт «Ливерпуля» (816). Дальше идут сайты «Барселоны», «Ювентуса», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенала», «Баварии» и «ПСЖ».

В трёх стартовых турах чемпионата Испании «Реал» набрал семь очков.