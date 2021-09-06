Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 164 Комментарии
Ла Лига

​«Реал» похвастался самым посещаемым клубным сайтом

06 Сентября 2021 • 16:55 Комментировать

«Реал» на страницах своего официального сайта с гордостью рассказал о рейтинге, составленном Comscore. Речь идёт о рейтинге посещаемости сайтов европейских футбольных клубов. Сайт «Реала» находится на первом месте со средним показателем в 1,516 миллиона уникальных пользователей в месяц.

На втором месте идёт сайт «Манчестер Юнайтед» (в среднем 843 тысячи уникальных пользователей в месяц», а тройку замыкает сайт «Ливерпуля» (816). Дальше идут сайты «Барселоны», «Ювентуса», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенала», «Баварии» и «ПСЖ».

В трёх стартовых турах чемпионата Испании «Реал» набрал семь очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
16:55 · Испания. Ла Лига
​«Реал» похвастался самым посещаемым клубным сайтом
15:57 · Испания. Ла Лига
​«Атлетико» может подписать Гризманна бесплатно при одном условии слухи
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро рассказал о разном подходе к тренировкам в «Манчестер Сити» и «Барселоне»
14:49 · Испания. Ла Лига
​Босс «ПСЖ» перевёл отцу Неймара 20 млн евро, чтобы игрок не вернулся в «Барселону» 1 слухи
13:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» представил третий комплект формы фото
12:59 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг: «В «Барселоне» много нападающих, но я высокий и хорошо играю головой»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Погба хочет перейти в «Реал» 1 слухи
11:13 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может вернуть арендованного Рейньера в «Реал» раньше срока
10:40 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Дест травмировался в матче за сборную США
09:54 · Германия. Бундеслига
СМИ раскрыли детали возможного трансфера Холанна в «Реал»
09:46 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Реал» готов платить Мбаппе 1
09:14 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет, чтобы Юмтити и Пуч играли больше
09:04 · Испания. Ла Лига
Куртуа не сыграет со сборной Беларуси из-за матча «Реала»
05 Сентября
20:51 · Испания. Ла Лига
Куман объяснил появление «Свинки Пеппы» в своём «Твиттере» 1
18:56 · Испания. Ла Лига
Агуэро не может адаптироваться к жизни в Барселоне 7
Все новости
Рекомендуем
 