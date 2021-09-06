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​Босс «ПСЖ» перевёл отцу Неймара 20 млн евро, чтобы игрок не вернулся в «Барселону» слухи

06 Сентября 2021 • 14:49 Комментировать

После возвращения в президентское кресло «Барселоны» Жоан Лапорта пытался вернуть в клуб форварда Неймара. Как сообщает испанский Sport со ссылкой на RAC1, Лапорта посылал в Париж двух человек, чтобы они поговорили с бразильцем. Неймар был не прочь снова отправиться на «Камп Ноу» и воссоединиться с Лионелем Месси, однако сделка рухнула после того, как один из боссов «ПСЖ», узнав о действиях «Барселоны», перевёл отцу Неймара 20 миллионов евро. Отмечается, что деньги поступили не из официальных счетов парижского клуба. В конце концов, «ПСЖ» убедил Неймара продлить контракт.

Как известно, воссоединение Неймара с Лионелем Месси всё же состоялось, только уже в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта ПСЖ
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