После возвращения в президентское кресло «Барселоны» Жоан Лапорта пытался вернуть в клуб форварда Неймара. Как сообщает испанский Sport со ссылкой на RAC1, Лапорта посылал в Париж двух человек, чтобы они поговорили с бразильцем. Неймар был не прочь снова отправиться на «Камп Ноу» и воссоединиться с Лионелем Месси, однако сделка рухнула после того, как один из боссов «ПСЖ», узнав о действиях «Барселоны», перевёл отцу Неймара 20 миллионов евро. Отмечается, что деньги поступили не из официальных счетов парижского клуба. В конце концов, «ПСЖ» убедил Неймара продлить контракт.

Как известно, воссоединение Неймара с Лионелем Месси всё же состоялось, только уже в «ПСЖ».