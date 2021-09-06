Мадридский «Атлетико» презентовал третий комплект игровой формы команды. Фотографии экипировки опубликованы в официальном твиттер-аккаунте «матрасников». Форма выполнена в голубом цвете. Техническим партнером чемпиона Испании является американская компания Nike.

В новом сезоне Ла Лиги подопечные Диего Симеоне стартовали с двух побед и ничьей. Столичный коллектив с семью баллами занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем поединке чемпионата Испании «Атлетико» на выезде встретится с «Эспаньолом». Матч пройдет в воскресенье, 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.