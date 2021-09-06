Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 153 Комментарии
Ла Лига

Люк де Йонг: «В «Барселоне» много нападающих, но я высокий и хорошо играю головой»

06 Сентября 2021 • 12:59 Комментировать

Голландский форвард Люк де Йонг, арендованный каталонской «Барселоной» у «Севильи», поведал о своих сильных качествах.

«Очень рад перейти в «Барселону». Это невероятное событие в моей карьере. Жду очень многого от нашего сотрудничества. В этом клубе много атакующих футболистов. Я же высокий и хорошо умею играть головой. Мне будет несложно адаптироваться, поскольку в команде есть мои соотечественники. Также я хорошо знаком с тер Штегеном», - передает слова нападающего пресс-служба «сине-гранатовых».

Каталонцы арендовали де Йонга на сезон-2021/2022. В минувшем розыгрыше Ла Лиги голландец провел 34 матча и забил четыре мяча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Люк Де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
14:49 · Испания. Ла Лига
​Босс «ПСЖ» перевёл отцу Неймара 20 млн евро, чтобы игрок не вернулся в «Барселону» слухи
13:41 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» представил третий комплект формы фото
12:59 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг: «В «Барселоне» много нападающих, но я высокий и хорошо играю головой»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Погба хочет перейти в «Реал» 1 слухи
11:13 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» может вернуть арендованного Рейньера в «Реал» раньше срока
10:40 · Испания. Ла Лига
Защитник «Барселоны» Дест травмировался в матче за сборную США
09:54 · Германия. Бундеслига
СМИ раскрыли детали возможного трансфера Холанна в «Реал»
09:46 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Реал» готов платить Мбаппе 1
09:14 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет, чтобы Юмтити и Пуч играли больше
09:04 · Испания. Ла Лига
Куртуа не сыграет со сборной Беларуси из-за матча «Реала»
05 Сентября
20:51 · Испания. Ла Лига
Куман объяснил появление «Свинки Пеппы» в своём «Твиттере» 1
18:56 · Испания. Ла Лига
Агуэро не может адаптироваться к жизни в Барселоне 7
16:19 · Германия. Бундеслига
​Рейньер может вернуться в «Реал» досрочно слухи
15:59 · Испания. Ла Лига
​В Испании показали знаменитый бюрофакс Месси
15:31 · Испания. Ла Лига
Гризманн мог заработать 20 млн евро, если бы остался в «Барселоне» до конца контракта слухи
Все новости
Рекомендуем
 