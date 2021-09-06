Люк де Йонг: «В «Барселоне» много нападающих, но я высокий и хорошо играю головой»

Голландский форвард Люк де Йонг, арендованный каталонской «Барселоной» у «Севильи», поведал о своих сильных качествах.

«Очень рад перейти в «Барселону». Это невероятное событие в моей карьере. Жду очень многого от нашего сотрудничества. В этом клубе много атакующих футболистов. Я же высокий и хорошо умею играть головой. Мне будет несложно адаптироваться, поскольку в команде есть мои соотечественники. Также я хорошо знаком с тер Штегеном», - передает слова нападающего пресс-служба «сине-гранатовых».

Каталонцы арендовали де Йонга на сезон-2021/2022. В минувшем розыгрыше Ла Лиги голландец провел 34 матча и забил четыре мяча.